Calciomercato Milan, tutti pazzi per Joaquin Panichelli: 10 gol in 13 partite. L’argentino può essere il nuovo bomber rossonero?

Calciomercato Milan, sulla lista di Tare e Furlani per l’attacco rossonero in vista di gennaio c’è anche Joaquin Panichelli. Il punto

Quando un attaccante segna «10 reti in 13 partite stagionali» è inevitabile che attiri l’attenzione dei grandi club. È quello che sta succedendo a Joaquín Panichelli, l’attaccante argentino classe 2002 dello Strasburgo, una delle rivelazioni della Ligue 1 e impegnato in Conference League. La grande domanda, secondo Calciomercato.com, è capire se il suo clamoroso rendimento sia «riproponibile su scala maggiore» in un club come il calciomercato Milan.

Calciomercato Milan il punto su Panichelli: può essere l’uomo giusto?

Panichelli si è imposto all’attenzione generale dopo la «sensazionale rovesciata contro i polacchi dello Jagiellonia in Coppa». Il suo rendimento in campionato è impressionante: «9 reti in 10 partite, tutte da dentro l’area, 3 di testa». Il suo Strasburgo, attualmente quarto in Ligue 1, propone un gioco offensivo che massimizza le sue capacità realizzative.

Confrontando i suoi numeri con quelli di Santiago Giménez, il centravanti messicano in crisi al Milan, il verdetto è netto: «Confrontarne i numeri con quelli di Gimenez spingerebbe senza dubbio ad accettare uno switch» o a preferire l’argentino al “Bebote” appena possibile.

Perchè rischia di non essere ancora da Milan

Il salto in rossonero, tuttavia, presenta dei rischi concreti. Lo stesso Giménez, che al Feyenoord «sembrava capace di tutto, appena arrivato a Milano ha avuto un buon avvio e si è involuto». Per Panichelli, questa è solo la prima stagione ad alti livelli in un campionato top europeo, quindi il rischio è quello di un «Piatek bis»: un grande impatto iniziale, ma un «flop alla lunga».

La lista dei possibili rinforzi non si ferma qui: il Milan monitora anche Franculino del Midtjylland, Burkhardt dell’Eintracht Francoforte e Dovbyk della Roma, oggetto di un possibile scambio con lo stesso Giménez.