Calciomercato Milan, contatti continui per concretizzare la cessione! L’obiettivo è chiudere il prima possibile. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del calcio si infiamma in queste ultime settimane e, come riportato dal giornalista inglese Ben Jacobs, il Leeds United si sta muovendo con decisione per rinforzare il proprio attacco. L’obiettivo principale, secondo la fonte, è Noah Okafor del Milan, con il club inglese che ha già avviato i colloqui per portare il giocatore in Inghilterra.

Le discussioni con l’entourage dell’attaccante svizzero sono iniziate la scorsa settimana e, a dimostrazione della serietà dell’interesse, sono proseguite anche nel fine settimana. Il Leeds, desideroso di aggiungere un’altra punta prima della chiusura della finestra di mercato estiva, vede in Okafor il profilo ideale per le sue esigenze. La versatilità e la capacità di agire sia come punta centrale che come esterno d’attacco, unita alla sua velocità e forza fisica, lo rendono un candidato perfetto per il gioco dinamico che la squadra inglese intende proporre.

Nonostante l’accelerazione dei contatti, il giornalista Jacobs sottolinea che non c’è ancora nulla di concordato con il Milan. La trattativa tra i due club è quindi ancora in una fase preliminare, ma l’avvio delle discussioni tra il Leeds e l’entourage del giocatore indica una chiara intenzione di arrivare a una conclusione positiva. Le parti, come riportato, sono destinate a rivedersi e i colloqui dovrebbero proseguire questa settimana, suggerendo che i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare andrà in porto.

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un’importante plusvalenza per il Milan e permetterebbe a Okafor di intraprendere una nuova esperienza nel calcio inglese, in un campionato sempre più competitivo e avvincente.