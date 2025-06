Calciomercato Milan – Obiettivo direttamente dalla Premier League: concorrenza spietata per lui

Il futuro di Thomas Partey all’Arsenal è sempre più in bilico, con la possibilità di un addio che si fa concreta. Il contratto del centrocampista ghanese, infatti, è in scadenza e questo rende la sua posizione vulnerabile sul mercato estivo. Secondo quanto riportato da Caught Offside, Partey sarebbe al centro di diverse attenzioni, con due club in particolare che avrebbero già avviato colloqui per accaparrarsi le sue prestazioni.

Tra le squadre interessate spicca il Fenerbahçe di José Mourinho. Il tecnico portoghese, appena approdato in Turchia, starebbe cercando rinforzi di spessore per la sua nuova avventura e avrebbe identificato in Partey un profilo ideale per il centrocampo. Le fonti indicano che ci sarebbero già stati contatti tra il giocatore e lo staff di Mourinho, segno di un interesse concreto da parte del club turco.

Non solo Turchia. Anche il Milan sarebbe sulle tracce di Partey. Il club rossonero, sempre attento alle opportunità di mercato per rinforzare la propria mediana, avrebbe valutato il profilo del ghanese. Si menzionano addirittura colloqui tra Partey e l’allenatore del Milan, che potrebbe essere Massimiliano Allegri (in attesa di una sua ricollocazione in panchina), suggerendo un’operazione mirata e non lasciata al caso. Si ritiene che sia il Fenerbahçe che il Milan abbiano già presentato offerte concrete al giocatore, rendendo la scelta di Partey una delle più interessanti di questa fase del mercato.

La situazione contrattuale di Partey, che vedrebbe il suo accordo con l’Arsenal scadere a breve, lo rende un’occasione ghiotta per i club che cercano un centrocampista di esperienza e qualità a costi potenzialmente ridotti rispetto al suo valore di mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove si sposterà il futuro di Thomas Partey, con Fenerbahçe e Milan in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni.