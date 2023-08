Calciomercato Milan: se parte Colombo occhi in casa Lipsia

Il Milan si potrebbe muovere ancora sul mercato in attacco. Se dovesse partire Colombo occhi in casa Lipsia

Ancora un colpo in attacco per il Milan. In caso dovesse partire Colombo in prestito i rossoneri potrebbero muoversi ancora sul mercato per sostituire l’attaccante.

Secondo Sportmediaset perfettamente un colpo in linea con i parametri societari, sarebbe quello di Benjamin Sesko, sloveno classe 2003 di proprietà del Lipsia già in passato nel mirino dei rossoneri (“Ho parlato con Paolo Maldini” aveva dichiarato il suo agente)