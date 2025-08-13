Calciomercato Milan, contatti dalla prossima settimana: la volontà del giocatore è chiara

Calciomercato Milan, resta un obiettivo l’ex Serie A. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento

l Milan non si ferma e continua a lavorare sul mercato per rinforzare la difesa. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Caleb Okoli, difensore centrale in forza al Leicester. L’interesse dei rossoneri per il giovane talento sembra essere più vivo che mai e, secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Diavolo è pronto a fare un passo decisivo nei prossimi giorni. Le parti dovrebbero infatti incontrarsi la prossima settimana per avviare le trattative ufficiali.

La volontà di Okoli e i dettagli dell’offerta

L’affare Okoli-Milan sembra avere un’ottima base di partenza. Il giocatore, infatti, ha già espresso la sua disponibilità a trasferirsi in Italia, accettando le condizioni proposte dai rossoneri. La sua volontà di unirsi al club di Via Aldo Rossi rappresenta un fattore determinante per la buona riuscita della trattativa, agevolando le negoziazioni.

Per quanto riguarda i dettagli economici, il Milan ha offerto al difensore un contratto a lungo termine, con scadenza fissata nel 2030. Un’intesa che dimostra la volontà del club di puntare su Okoli per il futuro e di blindarlo per diverse stagioni. Lo stipendio si aggirerebbe tra 1,8 e 2 milioni di euro all’anno, una cifra importante che testimonia l’apprezzamento del Milan nei confronti del giocatore.

Okoli: un rinforzo per la difesa del Diavolo

Caleb Okoli, difensore centrale classe 2001, si è messo in mostra nella sua esperienza in Italia con la maglia dell’Atalanta. Il giocatore ha dimostrato di avere ottime qualità fisiche e tecniche, unite a una buona capacità di impostare il gioco dal basso. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo molto interessante, in linea con la filosofia del club, che cerca giovani talenti con un grande potenziale di crescita.

L’arrivo di Okoli rinforzerebbe un reparto, quello difensivo, che ha bisogno di forze fresche e di alternative di livello. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, potrebbe contare su un difensore affidabile e versatile, in grado di adattarsi a diversi moduli di gioco. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’affare andrà in porto e se il Milan riuscirà a mettere a segno un colpo importante per il proprio futuro