Santiago Gimenez Milan, spifferi da Milanello! Allegri stupito dal messicano, il retroscena non lascia dubbi

Santiago Gimenez Milan, importanti spifferi da Milanello: l’attaccante messicano ha stupito Allegri ed è pronto a recitare un ruolo da protagonista

Mentre l’estate rossonera si infiamma con la ricerca incessante di un nuovo attaccante, un nome sembra essere ingiustamente messo in secondo piano nelle discussioni di mercato: Santiago Gimenez. Il giovane centravanti messicano, arrivato a gennaio per oltre 30 milioni di euro dal Feyenoord, ha vissuto una seconda metà di stagione complessa, non riuscendo a impattare come sperato. Eppure, le recenti indicazioni provenienti dal ritiro e dalle pagine de La Gazzetta dello Sport suggeriscono che Gimenez sia più che mai determinato a dimostrare il suo valore, ripagando la fiducia riposta in lui dal Milan e dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri.

L’investimento fatto su Gimenez lo scorso gennaio non è stato certo di poco conto. Tanti i milioni sborsati dal club rossonero, un segnale chiaro di quanto la dirigenza, con il nuovo DS Igli Tare in prima linea, creda nelle sue potenzialità. Dopo un avvio in chiaroscuro, complice probabilmente il difficile adattamento a un nuovo campionato e a un contesto tattico differente, il messicano sembra aver metabolizzato l’esperienza e si presenta al via della nuova stagione con una rinnovata consapevolezza.

“Gimenez convince Max. Il messicano è in forma e sogna una stagione top” titola oggi La Gazzetta dello Sport, un segnale forte e chiaro delle ottime impressioni che il numero 7 sta lasciando ad Allegri. Nel sottotitolo si aggiunge: “Ha fatto un’ottima impressione ma continua la ricerca di un’altra prima punta“. Questo dettaglio è cruciale per comprendere la situazione attuale. Con le partenze di Abraham, Jovic e il giovane Camarda, la ricerca di un altro attaccante di peso è un’esigenza inevitabile per il Milan. La coperta in attacco è corta e la necessità di avere diverse opzioni di qualità è fondamentale per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa, tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

Tuttavia, la necessità di un nuovo arrivo non deve sminuire la crescita e la determinazione di Gimenez. Le parole de La Gazzetta dello Sport sono una chiara indicazione che il lavoro svolto finora dal messicano sta dando i suoi frutti. La sua forma fisica è ottimale e la sua voglia di affermarsi nella formazione di Allegri è palpabile. Gimenez è pronto a giocarsi le sue carte fino in fondo, consapevole che la concorrenza, quando arriverà, sarà un ulteriore stimolo a dare il massimo.

Il Milan di Tare e Allegri sembra intenzionato a dare a Gimenez la giusta opportunità per riscattarsi e dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. La sua determinazione, unita al supporto dello staff tecnico e della dirigenza, potrebbe trasformare questa stagione in quella della sua definitiva consacrazione. Il mercato rossonero è ancora in fermento, ma una cosa è certa: Santiago Gimenez non è solo un nome sul taccuino di Tare, ma un giocatore su cui il Milan ha già investito e su cui Massimiliano Allegri sembra voler puntare con concretezza.