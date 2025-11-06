Calciomercato Milan, possibili nuovi contatti a gennaio con la Roma: Tare chiederà informazioni per… Le ultimissime notizie

La rosa dei candidati per il reparto offensivo del Milan si è finalmente delineata in modo completo. Il direttore sportivo Igli Tare ha messo a fuoco quattro attaccanti, tra giovani promesse e profili più maturi. Oltre ai già noti Mateo Pellegrino del Parma, Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, si aggiunge un quarto nome: quello di Artem Dovbyk.

L’attaccante ucraino, attualmente impegnato in Serie A in una delle squadre neopromosse, rappresenta l’opzione con il maggior grado di esperienza tra i quattro. Il suo acquisto garantirebbe al Milan di Allegri una soluzione più immediata e consolidata, grazie al suo impatto nel nostro campionato.

Nonostante l’attrattiva di Dovbyk, il focus principale della dirigenza rossonera sembra pendere decisamente su Mateo Pellegrino. L’attaccante classe 2001 del Parma è considerato da Tare l’affare più allettante in termini di rapporto tra potenziale tecnico e investimento economico. La convinzione è che Pellegrino, con il suo costo gestibile e gli ampi margini di miglioramento, rappresenti la migliore opportunità sulla quale puntare con decisione già nella prossima sessione di gennaio.

La strategia del Milan è chiara: anticipare la concorrenza su un talento che conosce già il contesto della Serie A. L’argentino, che si è distinto con due gol nella vittoria contro il Torino, sarà attentamente visionato in occasione della prossima partita contro il Milan.

Il club rossonero, quindi, pur monitorando opzioni internazionali di rilievo come Panichelli e Burkardt, e considerando l’esperienza di Dovbyk, sembra aver scelto la sua priorità. Pellegrino è il nome sul quale Allegri e Tare sono pronti a scommettere per il futuro del Diavolo.