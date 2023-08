Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a muoversi per cercare di rinforzare la difesa dopo la partenza di Gabbia, spunta un nome nuovo

Partito Gabbia il Milan continua a muoversi sul calciomercato estivo per sostituirlo.

Come riportato da Matteo Moretto e anticipato da César Luis Merlo è in trattativa per il giovane centrale della Platense, Marco Pellegrino.