Calciomercato
Calciomercato Milan, Nkunku destinato alla permanenza? Fenerbahce spiazzato da Tare, c’è un ostacolo insormontabile
Calciomercato Milan, nessuna proposta ufficiale al momento del Fenerbahce per Nkunku: troppi i 35 milioni di euro richiesti da Tare
Mentre le voci di mercato si rincorrono selvagge tra l’Italia e la Turchia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha gettato acqua sul fuoco riguardo al possibile trasferimento di Christopher Nkunku alla corte di Domenico Tedesco. Secondo l’esperto, la trattativa è ancora lontana dal decollare per ragioni sia formali che economiche.
Calciomercato Milan, nessuna offerta ufficiale
A differenza di quanto filtrato nelle scorse ore, la realtà dei fatti parla di una fase di studio ancora preliminare:
- Sondaggi, non proposte: Il Fenerbahçe si è informato e sta valutando attentamente il profilo del francese, ma ad oggi non ha mai presentato un’offerta ufficiale sulla scrivania del Milan.
- Tempi tecnici: È probabile che una proposta possa arrivare nei prossimi giorni, ma al momento parlare di “trattativa avanzata” è fuori luogo.
Lo scoglio dei 35 milioni
Il vero nodo della questione resta la valutazione del cartellino. Il Milan è stato categorico: per meno di 35 milioni di euro Nkunku non si muove da San Siro.
- Fener al risparmio: Il club di Istanbul non sembra intenzionato a pareggiare la richiesta rossonera. L’idea dei turchi sarebbe quella di strappare uno sconto sostanzioso, puntando magari su una cifra vicina ai 25-30 milioni o su un prestito oneroso con riscatto.
- Il fattore Nkunku: Il giocatore, dal canto suo, ha già manifestato la voglia di restare per riscattare un inizio di stagione opaco, specialmente dopo la doppietta al Verona che lo ha riacceso agli occhi di Allegri.