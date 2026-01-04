Calciomercato Milan, Nkunku destinato alla permanenza? Fenerbahce spiazzato da Tare, c’è un ostacolo insormontabile

Calciomercato Milan, nessuna proposta ufficiale al momento del Fenerbahce per Nkunku: troppi i 35 milioni di euro richiesti da Tare

Mentre le voci di mercato si rincorrono selvagge tra l’Italia e la Turchia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin ha gettato acqua sul fuoco riguardo al possibile trasferimento di Christopher Nkunku alla corte di Domenico Tedesco. Secondo l’esperto, la trattativa è ancora lontana dal decollare per ragioni sia formali che economiche.

Calciomercato Milan, nessuna offerta ufficiale

A differenza di quanto filtrato nelle scorse ore, la realtà dei fatti parla di una fase di studio ancora preliminare:

Sondaggi, non proposte: Il Fenerbahçe si è informato e sta valutando attentamente il profilo del francese, ma ad oggi non ha mai presentato un’offerta ufficiale sulla scrivania del Milan.

Tempi tecnici: È probabile che una proposta possa arrivare nei prossimi giorni, ma al momento parlare di "trattativa avanzata" è fuori luogo.

Lo scoglio dei 35 milioni

Il vero nodo della questione resta la valutazione del cartellino. Il Milan è stato categorico: per meno di 35 milioni di euro Nkunku non si muove da San Siro.