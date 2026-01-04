Calciomercato Milan, dalla Germania confermano: Nkunku ha un desiderio chiaro. Ecco quale

Calciomercato Milan, anche dalla Germania confermano: Nkunku vuole restare in rossonero e l’ha comunicato al club

Il futuro di Christopher Nkunku al Milan, finito sotto la lente d’ingrandimento dopo l’arrivo di Niclas Füllkrug, sembra destinato a proseguire in rossonero. Nonostante il forte interesse del Fenerbahçe, guidato dal suo ex mentore Domenico Tedesco, le ultime indiscrezioni giornalistiche chiudono la porta a un addio immediato.

Calciomercato Milan, il tweet di Plettenberg: “Nkunku vuole restare”

Florian Plettenberg, esperto di mercato di Sky Sports DE, ha fatto chiarezza sulla situazione attraverso un aggiornamento social:

Al momento non esistono intese o trattative avanzate tra il giocatore, il suo entourage e il club turco. Volontà chiara: Il desiderio di Nkunku è quello di giocarsi le sue carte a Milano, convinto di poter ritagliarsi uno spazio importante nel sistema di Massimiliano Allegri, specialmente dopo essersi sbloccato con la doppietta contro il Verona a fine 2025.

Tra campo e infermeria

Il francese ha iniziato il 2026 con un piccolo intoppo fisico. Un pestone subito all’alluce nel match contro gli scaligeri lo ha costretto a dare forfait per la trasferta di Cagliari, dove i rossoneri si sono imposti grazie a una rete di Rafael Leão e alla prestazione da MVP di Luka Modrić. Il rientro del numero 18 è previsto per la sfida contro il Genoa a San Siro, un’occasione per ribadire la sua centralità nonostante la concorrenza di Füllkrug.