Calciomercato Milan, l’acquisto Nkunku non ha ancora reso a pieno: il francese non trova il gol da… Le ultimissime notizie

Nonostante l’importante esborso di oltre 40 milioni di euro versati nelle casse del Chelsea, l’avventura di Christopher Nkunku al Milan non è ancora decollata. L’attaccante francese, atteso come la soluzione primaria all’inefficienza offensiva dei rossoneri, sta invece faticando enormemente ad ambientarsi, suscitando crescenti preoccupazioni tra la dirigenza e i tifosi.

Le sue prestazioni attuali lo descrivono come un giocatore in evidente difficoltà e poco a suo agio nei meccanismi tattici di Allegri. Le dichiarazioni di Allegri e Tare, che lo vedevano spendibile sia come punta centrale che come alternativa a Leao, cozzano con quanto visto in campo: Nkunku non sembra aver trovato il suo ruolo definitivo e la sua incisività latita in entrambe le posizioni.

Il dato più allarmante emerge dalle statistiche. Dopo aver collezionato 252 minutidi gioco in Serie A con la maglia del Milan, Christopher Nkunku non ha ancora siglato una rete in campionato. L’unica gioia personale in maglia rossonera risale alla Coppa Italia, il 29 settembre contro il Lecce, il che significa che l’attaccante è a digiuno di gol da quasi due mesi.

Questo rendimento sotto le aspettative sta creando non pochi grattacapi alla squadra, che necessita urgentemente di un terminale offensivo prolifico. La sosta per le nazionali arriva provvidenziale per Massimiliano Allegri, che dovrà intensificare il lavoro tattico e mentale su Nkunku per sbloccare il talento del francese e integrarlo pienamente. Il club confida che il grande investimento possa presto dare i frutti sperati, trasformando le difficoltà attuali in una risorsa fondamentale per la risalita in classifica.