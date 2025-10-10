Calciomercato Milan, Nkunku non decolla? Il francese non sta ripagando l’investimento estivo

Connect with us

Nkunku

Calciomercato Milan, la Repubblica ha inserito Nkunku tra i flop estivi: il calciatore francese non riesce ancora a decollare

Christopher Nkunku, l’acquisto più oneroso dell’ultima sessione di mercato in Serie A, si trova in una posizione scomoda in questo inizio di stagione. Questa mattina, La Repubblica lo ha inserito nella sua lista dei “flop” tra le “promesse” estive non mantenute, a fianco di nomi come Jonathan David e Noa Lang.

Nonostante l’investimento significativo fatto dal Milan (in linea con la strategia del DS Igli Tare di portare talenti di spessore), il percorso del francese in rossonero non è ancora decollato:

Il suo inserimento in una squadra che Massimiliano Allegri sta plasmando sulla solidità difensiva (come confermano i numeri) e sulla continuità potrebbe non essere immediato. In un contesto dove Allegrichiede sacrificio e ha già dovuto usare il “trattamento ruvido” su altri talenti (vedi Rafael Leão), Nkunku è chiamato a dimostrare il suo valore non solo tecnico, ma anche in termini di concretezza e adattamento al calcio italiano per uscire rapidamente da questa etichetta di “flop”.

