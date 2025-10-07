Nkunku Milan, da Deschamps l’assist ad Allegri? Il CT della Francia tende la mano al calciatore rossonero. Il piano

Nkunku Milan, Didier Deschamps, CT della Francia, tende una mano ad Allegri: pronto il piano per la gestione del calciatore ex Chelsea

Christopher Nkunku, il fantasista francese acquistato dal Milan nell’ultimo calciomercato estivo, rappresenta per il club rossonero un’incognita costosa ma dal potenziale enorme. Il suo arrivo, come jolly offensivo anziché il centravanti puro che molti si aspettavano (dopo le voci su Victor Boniface, Dusan Vlahovic e Artem Dovbyk), è stato un investimento importante che oggi attende di dare i suoi frutti.

A testimoniare la fiducia riposta dal DS Igli Tare nel giocatore ci sono le cifre: 37 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un totale di 42 milioni complessivi, a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita garantito al Chelsea. Il Milan ha deciso di scommettere sul classe ’97 che al Lipsia aveva dimostrato di saper segnare in ogni modo, pur essendo consapevole di dover attendere i tempi di recupero e inserimento.

Il Rendimento A Singhiozzo E L’Analisi Di Allegri

I dubbi iniziali si sono presto manifestati in campo. L’inserimento di Nkunku nelle rotazioni di Massimiliano Allegri è stato graduale e lento. Il francese ha esordito solo alla terza giornata di Serie A e ha trovato la prima gara da titolare in Coppa Italia contro il Lecce, dove ha bagnato l’esordio con il suo primo gol italiano in acrobazia.

Tuttavia, il minutaggio è tornato subito a ridursi. Il motivo delle sue fatiche è palese e confermato dal tecnico stesso: un ritardo di condizione atletica dovuto a una preparazione estiva pesantemente condizionata dal mercato e dai tanti infortuni pregressi.

Al termine di Juventus-Milan, Massimiliano Allegri è stato chiaro: «Nkunku è arrivato tardi, il 30 agosto… c’è bisogno di ancora un po’ di pazienza. È normale che più giocatori tecnici abbiamo dentro e meglio è». Il tecnico livornese ha ribadito che sia Nkunku che Rafael Leão sono “indietro di condizione”, ma confida che, a pieno regime, possano essere gli uomini chiave per “far saltare il banco” nelle rotazioni.

La “Mano Tesa” Di Deschamps: La Nazionale Come Svolta

Proprio nel momento in cui la condizione atletica è la priorità assoluta, arriva una inattesa e fondamentale “mano tesa”: quella del CT francese Didier Deschamps. Nonostante l’impiego a singhiozzo con il Milan, Deschamps ha deciso di convocare Nkunku per le gare di Qualificazione ai Mondiali 2026 contro Azerbaigian e Islanda.

Il CT francese ha voluto dare un forte segnale di fiducia, sottolineando la sua ferma convinzione nelle qualità del ragazzo: «Prendere un giocatore che è abituato a stare con noi, dimostrargli che possiamo contare su di lui, anche in un periodo meno positivo per lui, è anche il senso di questa convocazione».

Questa convocazione offre a Nkunku l’occasione ideale per mettere minuti nelle gambe e recuperare la forma. Il Milan di Allegri e del DS Igli Tare attende il suo rientro per affrontare un mini-ciclo cruciale in Serie A, che vedrà i rossoneri impegnati contro Fiorentina, Atalanta e Roma prima della sosta di novembre e, soprattutto, in vista del derby con l’Inter del 23 novembre.