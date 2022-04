Calciomercato Milan: il Napoli si mette in mezzo! Lo vogliono loro

Calciomercato Milan: il Napoli si mette in mezzo! Interesse per il centrocampista seguito anche dai rossoneri

Il Napoli guarda con attenzione ad Hamed Junior Traorè, il centrocampista offensivo del Sassuolo esploso definitivamente in questa seconda parte di campionato è anche sulla lista del Milan. L’ivoriano sarebbe il perfetto erede di Lorenzo Insigne e la giovane età permetterebbe agli azzurri di fare un investimento a lungo tempo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club neroverde valuta Traorè 25-30 milioni. Una cifra fuori dai parametri del Napoli per quanto riguarda il nuovo Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA. E così, per arrivare al calciatore, gli azzurri dovranno prima concretizzare una partenza importante così da mettere in cassa un grosso guadagno. Al momento, quindi, il club partenopeo guarda solo con interesse al ragazzo senza poter ancora agire.