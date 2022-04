Calciomercato Milan: il Napoli sfida Maldini e Massara per il centrocampista. Corsa al talento dell’Empoli

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli si è mosso con largo anticipo per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il club azzurro avrebbe già bloccato l’esterno difensivo Oliveira, che nei piani prenderebbe il posto di Ghoulam, e l’attaccante georgiano Kvaratskhelia, erede designato di Insigne.

Ma i partenopei non si fermano qui. Nel mirino anche il regista dell’Empoli Asllani, sul quale ci sono gli occhi anche delle altre big di Serie A tra cui il Milan.