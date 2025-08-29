Calciomercato Milan, Tare svuota il sacco sul futuro di Musah: per il dirigente domani sarà una giornata decisiva per questo motivo. Le ultimissime

Come confermato da Igli Tare ai microfoni di Sky nel pre-partita di Lecce-Milan, il futuro di Musah sembra sempre più vicino a un bivio. Le parole del direttore sportivo rossonero hanno fatto chiarezza su una situazione di mercato che si stava trascinando da diversi giorni, confermando l’esistenza di un accordo di massima con l’Atalanta, squadra in cui il giocatore ha militato nella scorsa stagione.

Tare ha dichiarato in modo conciso ma significativo: “Abbiamo un accordo con l’Atalanta, la decisione finale verrà presa domani“. Questa frase apre le porte a diverse interpretazioni, ma la più probabile è che il giocatore non sia pienamente convinto del trasferimento al Milan, o che ci siano ancora alcuni dettagli da limare prima di un sì definitivo. La palla, di fatto, è passata nelle mani del calciatore e del suo entourage. La decisione di domani sarà cruciale per definire il futuro del centrocampista.

L’inserimento di Musah nel centrocampo del Milan, agli ordini di Massimiliano Allegri, potrebbe rappresentare un importante tassello per completare il reparto. Il giocatore, noto per la sua duttilità e fisicità, potrebbe dare una mano alla squadra in termini di corsa e copertura. Un profilo che si adatta perfettamente alle esigenze tattiche di Allegri, che cerca sempre giocatori con grande resistenza e capacità di pressing.

La dichiarazione di Tare conferma che il Milan è a un passo dal chiudere l’operazione, ma la cautela del direttore sportivo fa capire che la trattativa non è ancora conclusa e che il club non vuole forzare la mano. La pazienza e la strategia, infatti, sembrano essere le parole d’ordine in questa fase di mercato.

Tutti gli occhi sono puntati su domani, quando la situazione di Musah dovrebbe finalmente sbloccarsi, in un senso o nell’altro. Un eventuale arrivo del centrocampista rinforzerebbe ulteriormente la rosa rossonera, in un inizio di campionato che, con la sconfitta con la Cremonese e il pareggio provvisorio con il Lecce, ha già regalato diverse sorprese.