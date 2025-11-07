Calciomercato Milan, Moretto frena: «Non c’è ancora la riunione in vista di gennaio». Decisioni su ruoli e nomi non definite

Calciomercato Milan, Matteo Moretto, noto giornalista, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera in vista della sessione di gennaio

Nonostante le numerose indiscrezioni di mercato, il calciomercato Milan non ha ancora preso decisioni definitive in vista della prossima finestra. Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto fare chiarezza sulla fase attuale della pianificazione.

Moretto conferma che il Milan «è vero che sta monitorando alcuni profili», ma la fase di valutazione è ancora preliminare. Il passaggio cruciale, infatti, deve ancora avvenire.

PAROLE – «Deve ancora incontrarsi in modo diretto, preciso, con l’allenatore, ci deve essere ancora quella riunione pre-mercato in cui si va a puntare un determinato ruolo o un determinato giocatore».

Questa riunione tra dirigenza (Tare e Ibrahimovic) e il tecnico (Allegri) è attesa per definire la strategia finale e i nomi specifici sui quali puntare.