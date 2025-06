MN24 – Calciomercato Milan, Moncada chiude il colpo! In sede per la firma, tutti i dettagli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan continua a guardare al futuro, e lo fa assicurandosi uno dei talenti più promettenti del panorama giovanile croato. Dino Delkic, giovane e promettente centrocampista classe 2008, è stato avvistato nella sede del club rossonero, a Casa Milan, per formalizzare la sua firma con la formazione Primavera. Un’operazione che sottolinea la volontà del Diavolo di investire sui giovani prospetti internazionali.

Delkic arriva dal settore giovanile dell’NK Osijek, club croato noto per la sua capacità di far crescere e lanciare giovani calciatori. Nonostante la sua giovane età, il centrocampista ha già mostrato doti tecniche e fisiche notevoli, attirando l’attenzione di diversi scout europei. La sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e la progressione palla al piede lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio moderno.

Il Milan, da tempo attento al mercato dei giovani, ha evidentemente seguito con attenzione la sua crescita, decidendo di affondare il colpo per portarlo in Italia. L’inserimento nella rosa della Primavera, guidata da Ignazio Abate, sarà il primo passo per Delkic per adattarsi al calcio italiano e al sistema di gioco rossonero. L’obiettivo è quello di permettergli di crescere gradualmente, accumulando esperienza e affinando le sue qualità sotto la guida di tecnici preparati.

L’arrivo di Dino Delkic conferma la strategia del Milan di combinare l’acquisizione di giocatori esperti per la prima squadra con l’investimento su talenti futuribili. La speranza è che il giovane croato possa ripercorrere le orme di altri giovani promesse che, partendo dalle giovanili, sono riusciti a imporsi fino ad arrivare a calcare il palcoscenico di San Siro. La firma è solo il primo capitolo di quella che, si augurano al Milan, possa essere una lunga e brillante carriera in rossonero.