Calciomercato Milan, la mossa di Moncada non passa inosservata: era allo stadio per assistere a quella partita

Published

9 minuti ago

9 minuti ago

on

By

moncada

Calciomercato Milan, Moncada, DT dei rossoneri, era ieri presente allo Stadio Sinigaglia di Como: ecco il motivo

Secondo quanto riportato da MilanVibesHQ, il dirigente rossonero Geoffrey Moncada sarà presente questa sera allo Stadio Sinigaglia di Como. Il motivo è la visione dal vivo della sfida tra la squadra di Cesc Fàbregas e il Verona.

La presenza di Moncada, responsabile dell’area scouting del calciomercato Milan, conferma la strategia del club di monitorare attentamente talenti emergenti sia nel campionato di Serie A che nelle serie minori. In un momento cruciale per il calciomercato, con l’emergenza attaccanti e i dubbi sul futuro di Giménez, ogni gara può essere l’occasione per individuare profili adatti a rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

L’attenzione è massima sui giocatori che potrebbero fare la differenza fin da subito, in linea con gli obiettivi di mercato del Milan.

