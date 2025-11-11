Calciomercato Milan, piano Modric bis per Robert Lewandowski: il colpo a parametro zero in vista del 2026

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano al Modric bis in vista della prossima estate: dialoghi in corso e conferme importanti

Al quarto piano di Casa Milan si starebbe studiando un piano audace e di altissimo profilo, prendendo spunto dal successo ottenuto con Luka Modrić: ingaggiare Robert Lewandowski a parametro zero. Il profilo dell’attaccante polacco è stato adocchiato dalla dirigenza rossonera già lo scorso settembre in vista dell’estate 2026, l’anno in cui l’attuale numero 9 del Barcellona lascerà il club blaugrana da svincolato.

Calciomercato Milan, la scelta di Lewandowski di restare in Europa

Nonostante Lewandowski avrà 37 anni suonati (e compirà 38 ad agosto), la sua determinazione a non chiudere la carriera prematuramente è la chiave di volta dell’operazione. Sebbene le allettanti offerte dall’MLS o dall’Arabia Saudita non mancherebbero, il polacco è convinto di poter fare ancora la differenza ai massimi livelli europei.

Il calciomercato Milan rappresenterebbe una soluzione ideale per diversi motivi. Dopo aver dominato in Bundesliga e aver lasciato il segno in LaLiga, l’idea di giocare in un altro dei top 5 campionati europei, la Serie A, stuzzicherebbe particolarmente l’attaccante.

Il lavoro sotto traccia e il fattore Camarda

Sebbene ogni discorso definitivo sia rimandato a giugno 2026, il Milan avrebbe già cominciato a lavorare sotto traccia. I primi contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già avvenuti e, fronte calciatore, «non sarebbe stato eretto alcun muro».

L’investimento, pur per un giocatore non più giovanissimo, non sarebbe solo di natura tecnica o tattica, ma anche fortemente strategico. I piani del Milan includono la possibilità di affiancare l’immenso bagaglio di esperienza di Robert Lewandowski al talento cristallino di Francesco Camarda. Un periodo di affiancamento con un Pallone d’Oro potenziale potrebbe garantire al classe 2008 un’accelerata importante nel suo percorso di crescita.

Dunque, l’operazione Lewandowski è nei piani rossoneri come colpo di esperienza e mentor per il futuro. Le parti si ritroveranno a febbraio 2026 per definire e capire con esattezza come procedere con l’affare.