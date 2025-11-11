Calciomercato Milan, Lewandowski sulla scia di Modric! Colpo a zero nel 2026, primi dialoghi in corso e ok convinto di Allegri. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano al colpo Lewandowski a parametro zero: il polacco sulla scia di Modric? Ultime

Luka Modrić in questo avvio di stagione sta dimostrando che l’età è un semplice numero che non incide sulle prestazioni di un campione senza tempo. A 40 anni suonati, il croato sta per toccare quota 1000 minuti in Serie A con la maglia del Milan, un traguardo che molti pensavano avrebbe raggiunto molto più lentamente.

Il croato sembra conoscere il segreto per l’elisir dell’eterna giovinezza, un po’ come un altro top player che continua a stupire per longevità e rendimento: Robert Lewandowski. Il polacco, nonostante i suoi 37 anni, ha dimostrato di sapersela cavare ancora straordinariamente bene sotto porta, come confermano i suoi numeri e il suo incredibile fisico da atleta di élite.

Calciomercato Milan, l’idea Lewandowski: un colpo sul modello Modrić

Sulla scia dell’impatto positivo e della straordinaria professionalità portata da Modrić in rossonero, la dirigenza milanista starebbe seriamente pensando di portare Robert Lewandowski in Serie A per rinforzare il proprio attacco.

I colleghi di Tuttosport hanno titolato questa mattina con enfasi, accostando direttamente i due fenomeni: «Lewa-gol, idea Milan sulla scia di Modric».

L’idea è chiara: replicare un’operazione di alto profilo e grande esperienza, portando in squadra un leader tecnico e carismatico in grado di incidere immediatamente in campo e di offrire un modello di professionalità insuperabile ai giovani talenti. L’arrivo di Lewandowski rappresenterebbe un segnale fortissimo al campionato e darebbe al calciomercato Milan la certezza dei gol di cui ha urgentemente bisogno.