Calciomercato Milan: maxi offerta del Tottenham per Bremer. Le ultime sul futuro del brasiliano del Torino

Secondo Tuttosport il Tottenham è pronto a fare sul serio per arrivare a Bremer, il difensore brasiliano del Torino è accostato anche al Milan.

Il brasiliano ha già un accordo con l’Inter, ma manca quello tra le due società. Paratici e Conte hanno studiato un’offerta per convincere Cairo. Sul piatto 50 milioni (un’offerta che includerebbe anche il cartellino di Singo), per far vacillare i pensieri del presidente granata.