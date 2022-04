Calciomercato Milan: voci sull’interessamento del City a Leao. Il club inglese sarebbe in contatto con Mendes

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira il PSG sarebbe molto interessato a Rafael Leao e avrebbe aperto in tal senso un dialogo con Mendes.

Da parte sua il Milan non vorrebbe cederlo ed è in trattativa per il rinnovo di contratto fino al 2024.