Belotti Milan, Maldini sonda il Gallo. Ma c'è da fare i conti con Ibra...

Maldini è tornato ad interessarsi ad Andrea Belotti: il Gallo può arrivare a zero a giugno. Ma Ibra non ha alcuna intenzione di smettere

Il Milan è tornato ad interessarsi ad Andrea Belotti. Maldini è attento alla situazione del Gallo che andrà in scadenza a fine anno e sembra non avere intenzione di rinnovare il contratto con il Torino. Il classe ’93 potrebbe dunque essere una ghiotta occasione a parametro zero per rinforzare l’attacco della prossima stagione.

INCOGNITA IBRA – Tuttavia c’è da fare i conti con Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ha quasi recuperato dall’infiammazione al tendine d’Achille, si sente ancora in grado di fare la differenza nonostante i 40 anni e punta ad un’altra stagione da protagonista con annesso rinnovo del contratto. Scalzare re Zlatan non sarà certo semplice.