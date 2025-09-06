Calciomercato Milan, resta viva la suggestione Suzuki! In caso di partenza di Maignan Tare… Ultimissime sui rossoneri

Secondo le recenti indiscrezioni di mercato, il portiere del Parma, Zion Suzuki, è diventato un profilo di grande interesse per due top club italiani: il Milan e il Napoli. Entrambe le squadre hanno considerato il portiere giapponese per rinforzare il proprio reparto tra i pali.

Il Milan ha inserito Suzuki nella propria lista di potenziali acquisti in previsione di un possibile addio di Mike Maignan, seguito con insistenza dal Chelsea. La squadra rossonera, infatti, ha ricevuto un’offerta ufficiale dai Blues, considerata però non sufficiente. Questo ha comunque spinto la dirigenza a guardarsi intorno per trovare un’alternativa all’estremo difensore francese, individuando in Suzuki un possibile sostituto. Alla fine, l’affare non si è concretizzato, anche perché Maignan è rimasto a Milano, ma il nome del giapponese è entrato nei radar del club di via Aldo Rossi.

Anche il Napoli ha tenuto d’occhio Suzuki, considerandolo una delle due alternative per affiancare Alex Meret, portiere su cui Antonio Conte ha puntato con decisione. Anche in questo caso, però, la trattativa non è andata in porto, a causa delle richieste del Parma e della volontà del giocatore.

Il futuro di Zion Suzuki è ancora tutto da scrivere. Il portiere si prepara a una stagione cruciale con l’obiettivo di confermarsi e difendere i pali della nazionale giapponese al prossimo Mondiale. L’evoluzione della situazione di Maignan in casa Milan potrebbe riaprire la pista per Suzuki. Un eventuale addio del portiere francese spingerebbe il Milan a rivalutare attentamente il portiere giapponese, una possibilità che la dirigenza rossonera potrebbe tornare a considerare in attesa di definire il destino di Maignan.