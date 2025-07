Calciomercato Milan, Maignan ha bloccato tutto: la rivelazione sul portiere

Calciomercato Milan, il mancato addio di Mike Maignan ha spinto il portiere ad un’altra squadra di Serie A

Il calciomercato è un vortice di trattative, voci e colpi di scena. Spesso, però, i maggiori scoop si nascondono dietro ciò che non è successo. È il caso del presunto interesse del Milan per Vanja Milinković-Savić, il portiere serbo del Torino. Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, l’estremo difensore granata sarebbe stato il prescelto per la porta del Diavolo qualora Mike Maignan, l’attuale numero uno dei rossoneri, avesse lasciato il club.

Maignan al Milan: Una Permanenza Cruciale

Il punto di partenza di questo interessante retroscena è la situazione di Mike Maignan, il portiere francese titolare e tra i pilastri del Milan. La sua permanenza a Milano è stata, e continua a essere, una priorità per la dirigenza del club meneghino. Le sue parate decisive e la sua leadership in campo lo hanno reso un punto fermo dei rossoneri, allontanando di fatto qualsiasi ipotesi di cessione significativa. È proprio il suo rimanere a Milanello che ha modificato i piani del mercato per il ruolo di portiere.

Vanja Milinković-Savić: Il Piano B del Diavolo

Moretto svela che, nel caso in cui Maignan fosse stato ceduto, la scelta del Milan per la sua sostituzione sarebbe ricaduta su Vanja Milinković-Savić, il colosso serbo in forza al Torino. La notizia è di per sé sorprendente, considerando il profilo di Milinković-Savić, fratello del più famoso Sergej, e la sua ascesa nel campionato italiano. La preferenza per il classe ’97 sarebbe stata sostenuta in particolare da Igli Tare, l’esperto dirigente sportivo con un passato da direttore sportivo della Lazio, che vanta un’ottima conoscenza del calcio dell’Est Europa e dei suoi talenti.

L’idea di portare un portiere con la stazza e le qualità fisiche di Milinković-Savić al posto di Maignan rivela una chiara strategia: puntare su un profilo di grande affidabilità, con esperienza in Serie A e margini di miglioramento, capace di raccogliere un’eredità pesante.

Il Napoli e il Nuovo Capitolo per Milinković-Savić

Con la conferma di Maignan tra i pali del Milan, il destino di Vanja Milinković-Savić ha preso un’altra piega. “Però Maignan è rimasto al Milan e poi il Napoli ha deciso di affondare il colpo”, conclude Moretto. Questo significa che, una volta tramontata l’opportunità milanista, il Napoli, un altro top club del campionato italiano, ha visto in Milinković-Savić il profilo ideale per rinforzare la propria rosa, o forse per sostituire un proprio portiere in uscita.

Questo episodio di calciomercato è un chiaro esempio di come le strategie delle grandi squadre siano interconnesse e di come una singola decisione possa influenzare a cascata il destino di molti giocatori. La mancata partenza di Maignan ha chiuso una porta per Milinković-Savić al Milan, ma gli ha aperto quella, altrettanto prestigiosa, del club partenopeo, dimostrando ancora una volta l’imprevedibilità e il fascino del mondo delle trattative calcistiche.