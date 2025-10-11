Calciomercato Milan, i rossoneri rischiano la beffa: potrebbe andare in un altro club di Serie A. Le ultime

Calciomercato Milan, oltre il danno anche la beffa! Ci prova la Juventus per il giocatore che è in uscita

Il Milan si trova ad affrontare una situazione di mercato estremamente delicata che riguarda uno dei suoi pilastri, il portiere francese Mike Maignan. Secondo le indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, il futuro di “Magic Mike”, pilastro difensivo e attualmente capitano del Diavolo, è sempre più in bilico a causa dello stallo nelle trattative per il rinnovo contrattuale, in scadenza al 30 giugno 2026.

Il rischio concreto, e che fa tremare i tifosi rossoneri e la dirigenza di via Aldo Rossi, è quello di perdere il loro numero uno a parametro zero tra meno di un anno, una beffa economica e sportiva di proporzioni gigantesche per il club.

Allegri e la Tentazione Bianconera: La Juve Ci Prova

L’incertezza sul futuro del trentenne estremo difensore non è passata inosservata ai club europei di spicco, in particolare alla Juventus. La Vecchia Signora, desiderosa di assicurarsi un portiere di carisma e leadership per i prossimi anni, sta monitorando con grande attenzione l’evolversi della situazione. L’idea di ingaggiare un top player come Maignan senza spendere un euro per il cartellino rappresenta un’occasione troppo ghiotta per i bianconeri, notoriamente abili nei colpi a parametro zero.

Per l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, la potenziale partenza di Maignan rappresenterebbe una perdita pesantissima. Già in estate, il tecnico si è speso in prima persona, anche con l’inserimento dello storico preparatore dei portieri Claudio Filippi, per convincere il francese a restare e a sentirsi centrale nel nuovo progetto. Tuttavia, se i colloqui per l’estensione del contratto non dovessero ripartire con esito positivo, Allegri potrebbe trovarsi costretto a salutare quello che è a tutti gli effetti il suo capitano in campo.

Non Solo Italia: L’Assalto delle Big Europee

Il Milan e la Juventus non sono i soli attori in questa complessa partita di calciomercato. Il talento e la caratura internazionale di Maignan hanno ovviamente attirato l’interesse di altri giganti del calcio europeo.

Il Chelsea, club londinese, che aveva già tentato un affondo per il portiere nella scorsa finestra estiva, rimane in agguato, pronto a rilanciare l’offerta per portarlo in Premier League. Allo stesso modo, il Bayern Monaco, la corazzata tedesca, sta osservando la vicenda da vicino, interessato a rinforzare ulteriormente la propria rosa con uno dei migliori portieri del panorama mondiale.

Il Diavolo ha poco tempo per blindare il suo gioiello ed evitare che un elemento fondamentale del proprio progetto s