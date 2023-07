Lukaku-Milan, svolta a sorpresa: la decisione della RocNation

Calciomercato Milan, clamorosa svolta sul fronte Lukaku: la RocNationd ha deciso di interrompere la collaborazione col belga

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, RocNation è pronta a interrompere la collaborazione con Romelu Lukaku: il gruppo americano ieri è volato a Bruxelles per parlare, ha lavorato fino all’ultimo per portarlo all’Inter e ora pare farsi da parte. Il gruppo di JayZ è poi contrarissimo a ogni tentazione dalla Juve.

È stata proprio RocNation, l’anno scorso, a guidare una campagna di comunicazione mondiale anti-razzista quando proprio dalla curva dello Stadium bianconero una parte di imbecilli dava della scimmia a Lukaku, obiettivo anche del Milan. La separazione diventerà formale nei prossimi giorni.