Mercato Milan, dall’Inghilterra: Lukaku ha scelto la sua nuova squadra

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra assicurano: Lukaku ha scelto la Roma come sua prossima squadra. Scartata la Juve

Romelu Lukaku, accostato anche al calciomercato Milan, è stanco di aspettare la Juve. E’ quanto rivelato dal Telegraph, che parla di come il belga sia deluso ed infastidito dal mancato rispetto delle promesse da parte del club bianconero.

Il giocatore continua però a forzare la mano per lasciare il prima possibile il Chelsea, con la Roma come destinazione preferita per il suo prossimo futuro. I giallorossi, dopo il colpo Azmoun, sognano ora in grande.