Calciomercato Milan, linea verde per il futuro: occhi su due giovanissimi. I dettagli

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera punta i migliori talenti classe 2007: tutti i dettagli sulle due nuove piste

Nelle ultime settimane si è fatto sempre più ricorrente il nome di Kerim Alajbegovic come nuovo obiettivo per il calciomercato rossonero. Il giovanissimo talento bosniaco, classe 2007, ha rubato l’occhio proprio una decina di giorni fa, quando ha messo in seria difficoltà i difensori della Nazionale italiana con una prestazione di altissimo livello. In realtà, la dirigenza rossonera seguiva il ragazzo già da tempo, ma l’esplosione definitiva nelle recenti gare internazionali ha spinto il club a intensificare i contatti. Il giocatore tornerà in estate al Bayer Leverkusen, club che ha deciso di esercitare la clausola di recompra dal Salisburgo per circa 8 milioni di euro. L’intenzione dei tedeschi sembra quella di metterlo in vetrina durante il prossimo Mondiale per far lievitare ulteriormente una valutazione che oggi si aggira già attorno ai 15 milioni di euro.

Il duello con la Roma e la suggestione Karetsas

https://www.milannews24.com/formazioni-ufficiali-bosnia-italia-gattuso/Il Milan non è però l’unico club italiano sulle tracce del bosniaco: anche la Roma si è mossa con decisione, preannunciando un possibile derby di mercato estivo. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, la lista dei desideri del Diavolo per i colpi in prospettiva non si ferma ad Alajbegovic. Un altro profilo monitorato con estrema attenzione è quello di Konstantinos Karetsas, trequartista greco del Genk. Nonostante la giovanissima età, Karetsas ha già collezionato un paio di stagioni ad alto livello in Belgio ed è diventato un perno della sua Nazionale maggiore, pur non essendo riuscito a staccare il pass per la fase finale del Mondiale.

Strategia giovani tra talento e investimenti

A differenza di Alajbegovic, che agisce prevalentemente come esterno offensivo, Karetsas è un fantasista puro, capace di muoversi sulla trequarti o come seconda punta. Il suo profilo ricorda per movenze e visione di gioco il primo Paulo Dybala, un paragone che stuzzica non poco Massimiliano Allegri, da sempre attento alla crescita dei talenti tecnici. Se per il bosniaco la cifra richiesta è importante, per il greco la valutazione del Genk potrebbe sfiorare i 30 milioni di euro, complice l’interesse di top club come il Manchester City. Il calciomercato rossonero si conferma dunque orientato verso una linea verde di qualità, cercando di anticipare la concorrenza globale sui migliori classe 2007 in circolazione.