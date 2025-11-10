Connect with us

Calciomercato Milan, Lewandowski arriva già a gennaio? Il bomber polacco ha un’idea ben precisa. Le ultimissime notizie

Le voci di un clamoroso assalto del Milan a Robert Lewandowski infiammano il calciomercato e tengono in sospeso i tifosi rossoneri. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, in particolare dal quotidiano Sport, che parlava di un tentativo da parte dei rossoneri per portare l’attaccante polacco del Barcellona a Milanello già a gennaio.

Il potenziale colpo, se andasse in porto, sarebbe di portata storica. Al di là dell’età, un giocatore con la qualità e la mentalità vincente di Lewandowski, come dimostrato da altri campioni ultratrentenni in Serie A, lascerebbe spazio a discorsi di altissimo livello. Portare in Italia uno dei migliori attaccanti in circolazione, anche solo per il suo impatto carismatico e tecnico, sarebbe un colpo straordinario per il club guidato in panchina da Allegri e nel mercato da Tare.

Tuttavia, le speranze di vederlo a gennaio si scontrano con la ferma volontà del giocatore. Romano ha infatti riportato che, parlando con persone vicine a Robert Lewandowski, risulta che l’attaccante non abbia alcuna intenzione di muoversi a metà stagione. Il polacco è convinto che il Barcellona possa ancora fare molta strada nelle competizioni, inclusa la Champions League, e desidera chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza in Catalogna.

Dunque, se l’apprezzamento da parte del Milan è reale e l’opportunità per un colpo di questo calibro è concreta in un prossimo futuro (magari nell’estate 2026), l’ipotesi di un trasferimento già nella sessione invernale di mercato sembra essere fortemente esclusa per volontà dello stesso calciatore. Il Milan dovrà cercare altrove il rinforzo immediato, ma il sogno Lewandowski resta vivo negli uffici di via Aldo Rossi.

