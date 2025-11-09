Lewandowski, scadenza 2026 e contatti Milan: il polacco verso l’addio a parametro zero dal Barcellona

Lewandowski, aumentano le possibilità di un addio a parametro zero dal Barcellona al termine della stagione: ecco quanto guadagna il polacco

Il futuro di Robert Lewandowski al Barcellona è sempre più incerto. Tre anni dopo il suo arrivo, l’avventura dell’attaccante polacco in Spagna sembra giunta ai titoli di coda. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026, ma l’opzione per un’ulteriore stagione non è al momento considerata né dal giocatore né dal club. Ci sono possibilità concrete che Lewandowski possa liberarsi a parametro zero dalla prossima estate.

Lewandowski, il Milan ci prova: colloqui con Pini Zahavi

Nelle ultime ore sono emersi rumors di mercato secondo i quali il calciomercato Milan starebbe seriamente pensando all’ex Bayern Monaco per rinforzare l’attacco. Nonostante l’idea di un trasferimento a gennaio sia stata smentita (come ribadito da Fabrizio Romano), l’obiettivo è la prossima stagione.

Secondo Sportitalia, ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore, Pini Zahavi (che gestisce anche gli interessi di Nkunku).

Il principale nodo resta l’ingaggio: Lewandowski percepisce al Barcellona un super ingaggio da poco più di 30 milioni di euro lordi a stagione, uno degli stipendi più alti in Europa. Tale cifra «dovrà essere rivisto – a ribasso – se in futuro dovessero essere approfonditi i colloqui» per un approdo in Serie A.

Perché l’addio non subito: la promessa a Laporta

Nonostante l’interesse del Milan e le offerte monstre dall’Arabia Saudita (pronta a ricoprirlo d’oro anche a gennaio), il futuro di Lewandowski si deciderà solo a fine stagione.

Secondo la stampa spagnola, il giocatore ha un accordo verbale col presidente del Barcellona, Laporta, al quale ha promesso di «rimanere almeno fino alla fine della stagione».