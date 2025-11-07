Calciomercato
Calciomercato Milan, l’attaccante valuterà i rossoneri: al momento però la priorità è un’altra
Calciomercato Milan, il direttore sportivo Igli Tare ha messo nel mirino il super attaccante: ma al momento ha altre priorità
Il futuro di Robert Lewandowski, il prolifico attaccante polacco e uno dei centravanti più letali della sua generazione, si preannuncia come uno dei temi caldi del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il giocatore è ben consapevole dell’interesse manifestato dal Milan e considera l’opzione come una delle poche valide per restare ad alti livelli in Europa, qualora dovesse lasciare la Catalogna.
Tuttavia, il bomber 37enne, attualmente sotto contratto con il Barcellona fino al giugno 2026, ha le idee chiare sul suo futuro immediato: la sua priorità assoluta rimane la permanenza in blaugrana.
Le Mosse di Lewa per il Barça
La stella polacca ha già informato la dirigenza del Barcellona della sua ferma volontà di onorare il suo contratto per un altro anno. Un segnale forte di attaccamento al club e di professionalità, soprattutto in un momento in cui le sirene di mercato, in particolare quelle provenienti dall’Arabia Saudita, offrono cifre astronomiche.
Per facilitare la sua permanenza e venire incontro alle note difficoltà finanziarie del club catalano, Lewandowski sarebbe persino disposto a rinegoziare i termini economici del suo pesante ingaggio, accettando una riduzione dello stipendio. Non solo: l’ex Bayern Monaco, abituato a essere la stella indiscussa del reparto offensivo, accetterebbe anche di buon grado un ruolo più secondario all’interno delle gerarchie offensive del tecnico. Questo dimostra la sua determinazione a chiudere la sua avventura in Spagna con una nota positiva.
Il Milan Osserva da Lontano
Il Diavolo, consapevole della complessità di un’operazione del genere, monitora la situazione con estrema attenzione. Il club rossonero vede in Lewandowski l’erede ideale per il suo reparto avanzato, portando quell’esperienza e quel carisma in area di rigore che mancano in questo momento storico.
L’eventuale arrivo del polacco al Milan rappresenterebbe non solo un colpo di mercato clamoroso, ma un’operazione strategica sul modello già visto con altri campioni a fine ciclo, in grado di rilanciare le ambizioni della squadra allenata da Massimiliano Allegri soprattutto in ottica Champions League.
L’unico scenario percorribile per il Milan resta un addio tra il giocatore e il Barcellona, unito alla disponibilità di Lewandowski di rinunciare a un ingaggio faraonico. Per ora, i tifosi rossoneri possono solo sognare, in attesa che la situazione contrattuale in Spagna si definisca.