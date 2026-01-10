Calciomercato Milan, l’intreccio Leao, Vlahovic e Kean sotto la regia di Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro dell’attacco dei rossoneri sembra ruotare attorno a un unico, grande denominatore comune: Massimiliano Allegri, il pluripremiato tecnico livornese tornato sulla panchina del Diavolo per riportare solidità e concretezza. Secondo quanto riportato questa mattina da “Tuttosport”, esiste un filo rosso che lega il presente e il possibile futuro del reparto offensivo milanista, unendo i nomi di Rafael Leao, Moise Kean e Dusan Vlahovic.

Il nuovo volto di Rafael Leao: da ala a centravanti

Nel nuovo scacchiere tattico del Milan, Allegri ha operato una trasformazione profonda su Rafael Leao, il talento portoghese classe ’99 celebre per i suoi strappi brucianti e il dribbling fulminante. Oggi, Leao agisce come un numero 9 atipico nel 3-5-2 rossonero, supportato dalla fantasia di Christian Pulisic, il capitano della nazionale USA dotato di grande visione di gioco.

I numeri danno ragione alla scelta del tecnico: 7 gol in 12 partite di Serie A, con reti pesanti contro Lazio, Cagliari e Genoa che hanno portato ben sette punti in dote al club di via Aldo Rossi. Nonostante l’arrivo di Niclas Füllkrug, il centravanti della nazionale tedesca noto per la sua forza fisica, e l’assenza per infortunio di Santiago Gimenez, l’ariete messicano ex Feyenoord, le gerarchie sono chiare: Leao è il punto di riferimento del Diavolo.

Obiettivi per il futuro: Vlahovic e Kean nel mirino di Tare

Tuttavia, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, stratega del mercato conosciuto per i suoi colpi lungimiranti in tutta Europa, guarda già alla prossima stagione. L’idea originale di un 4-3-3 prevedeva un centravanti “classico”, identificato in Dusan Vlahovic, il bomber serbo della Juventus micidiale nel gioco aereo e nella protezione della palla. Con un contratto in scadenza, Vlahovic resta una pista caldissima per il mercato estivo dei rossoneri.

Parallelamente, resta vivo l’interesse per Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana caratterizzato da una grande esplosività atletica. Nonostante la clausola rescissoria da 62 milioni di euro sia proibitiva, il Milan confida negli ottimi rapporti tra le dirigenze e nella possibile rivoluzione tecnica dei viola guidata da Fabio Paratici.

Verso Fiorentina-Milan: sfida al Franchi

In attesa delle mosse di mercato di Furlani e Tare, il campo mette di fronte proprio Leao e Kean nella delicata sfida del Franchi. Sebbene nessuno dei due sia al top della condizione, restano pedine fondamentali per i rispettivi allenatori. Il presente si gioca a Firenze, ma il futuro dell’attacco del Diavolo verrà deciso nelle stanze dei bottoni di Milanello, dove la regia di Allegri sarà determinante per scegliere chi affiancherà o sostituirà il portoghese nella prossima stagione.