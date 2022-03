Calciomercato Milan: cessione Leao? Una parte dell’incasso andrebbe al Lille. Ecco quanto dovrebbero versare i rossoneri

Questa mattina si parla dell’interesse del PSG per Leao: pronto a investire 70 milioni per convincere il Milan.

L’eventuale sacrificio del portoghese fatalmente porterebbe a reinvestire quei soldi. Attenzione, però. Al Lille spetterebbe il 15 per cento del transfer: per intendersi nelle casse milaniste resterebbero poco meno di 60milioni. Un motivo in più per tenere duro… Scrive La Gazzetta dello Sport.