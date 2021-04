Calciomercato Milan: la Champions per il riscatto di un giocatore

Calciomercato Milan: alcuni giocatori rossoneri sarebbero ancora incerti del proprio futuro, ma la Champions può essere la chiave

La Champions, come sempre e per qualunque squadra, rappresenta un bivio. Qualificarsi gratificherebbe il lavoro di Stefano Pioli al Milan e gioverebbe anche in ottica calciomercato.

Infatti, la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea potrebbe cambiare il destino di diversi giocatori, tra cui Tomori: Maldini e Massara vorrebbero trattenerlo, la richiesta del Chelsea sarebbe di 28 milioni di euro. Ecco perché la Champions sarebbe fondamentale per cancellare ogni possibile dubbio. Lo riporta Il Giorno.