Calciomercato Milan, Klopp tenta lo sgambetto ai rossoneri

Incroci di mercato, in vista della sessione invernale: il Liverpool avrebbe accelerato per portare ad Anfield Kessié

Il Liverpool piomba in casa Milan. I motori si scaldano in vista della sessione invernale di mercato, e in previsione futura, per giugno. Le strategie si delineano e le squadre cominciano scoprire le carte.

Secondo quanto riporta il media inglese, Telegraph, il Liverpool sarebbe pronto a formula un’offerta interessante al Milan, per portare ad Anfield Kessié, in scadenza di contratto.