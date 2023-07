Franck Kessie è pronto al ritorno in Italia: l’ivoriano è ad un passo dalla Juve con Giuntoli pronto a chiudere l’affare col Barcellona

Come riporta Il Tempo, mancherebbe veramente pochissimo per il passaggio di Franck Kessié, ex Milan, alla Juve.

Giuntoli avrebbe trovato una bozza di accordo con il Barcellona e starebbe ora limando gli ultimi dettagli: il centrocampista avrebbe un ruolo centrale nella squadra di Allegri.