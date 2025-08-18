Calciomercato Milan, niente contatti per il bomber della Serie A: Moretto fa chiarezza

Calciomercato Milan – Matteo Moretto fa chiarezza sulla posizione dei rossoneri sull’attaccante azzurro

Il calciomercato è un vortice di voci e speculazioni, e uno dei nomi che periodicamente riaffiora tra le indiscrezioni legate al Milan è quello di Moise Kean. L’attaccante italiano, reduce da stagioni altalenanti, viene spesso accostato ai rossoneri come possibile rinforzo per il reparto offensivo. Tuttavia, a smorzare gli entusiasmi e a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, con un aggiornamento che non lascia spazio a dubbi.

Secondo le sue fonti, ad oggi, non c’è stato alcun tipo di contatto tra il Diavolo e l’entourage di Kean. L’idea di un suo arrivo a Milano, pur essendo un’ipotesi che affascina una parte della tifoseria, non sembra essere una possibilità concreta per la dirigenza di Via Aldo Rossi. Nonostante le molteplici domande e le continue congetture sul fatto che l’ex giocatore della Juventus possa essere il profilo giusto per la squadra di Paulo Fonseca, i fatti indicano una realtà ben diversa.

Il Milan, infatti, sta seguendo altre piste per rinforzare il proprio attacco e sembra orientato verso profili differenti. La società rossonera, guidata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, sta valutando con attenzione le opzioni sul tavolo per fornire al neo-allenatore portoghese un attaccante che si adatti al meglio al suo progetto tattico. Il nome di Kean, che si è trovato spesso in discussione per via del suo rendimento incostante, non rientra attualmente nelle priorità del club.

L’assenza di contatti diretti suggerisce che l’attenzione del Milan sia focalizzata su altri obiettivi, come dimostrano le numerose trattative che infiammano le cronache di mercato. Per i tifosi del Diavolo, quindi, l’ipotesi Kean rimane confinata al mondo delle suggestioni, in attesa che il club porti a termine le operazioni che faranno realmente la differenza per il futuro della squadra.