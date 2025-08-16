Athekame Milan, lo svizzero saluta lo Young Boys: le sue parole social dopo la firma in rossonero

Athekame Milan, dopo l’ufficialità il terzino svizzero dice addio alla sua ex squadra

Il Milan ha ufficialmente dato il benvenuto a Zachary Athekame, promettente terzino svizzero di 20 anni. L’annuncio, arrivato in mattinata, segna un’altra mossa strategica della nuova dirigenza rossonera, che con Igli Tare in qualità di direttore sportivo e Massimiliano Allegri in panchina sta lavorando per costruire un mix di esperienza e gioventù. La firma di Athekame è un chiaro segnale di come il club voglia investire su talenti emergenti, pronti a crescere e a inserirsi gradualmente nella squadra.

L’entusiasmo per il trasferimento è palpabile, non solo tra i tifosi del Milan, ma anche nel cuore del giocatore stesso. Prima di immergersi completamente nella sua nuova avventura, il giovane talento ha voluto salutare con un toccante post su Instagram il suo ex club, lo Young Boys, e i suoi sostenitori. Le sue parole, ricche di gratitudine e affetto, dimostrano una maturità e una sensibilità non comuni per un ragazzo della sua età.

“Dal primo giorno, mi avete accolto a braccia aperte – in campo, in panchina e sugli spalti. Mi avete plasmato, non solo nello sport, ma come persona. Grazie per la vostra fiducia, il vostro supporto e tutti i momenti indimenticabili a Wankdorf. Una nuova avventura chiama, ma una parte di me rimarrà sempre con te“, ha scritto Athekame. Questo messaggio non è solo un semplice addio, ma una dichiarazione d’amore verso un club che lo ha visto crescere e una conferma del suo carattere. Il rispetto per le sue origini e il suo passato è un valore aggiunto che il Milan ha voluto notare, oltre alle indubbie qualità tecniche.

L’arrivo di Athekame fornisce a Massimiliano Allegri un’opzione in più per la corsia difensiva. Nonostante la sua giovane età, il terzino svizzero ha già dimostrato le sue capacità nello Young Boys, guadagnandosi la stima di addetti ai lavori e tifosi. La sua duttilità e la sua abilità nel ricoprire diversi ruoli sulla fascia lo rendono un profilo interessante per il gioco del tecnico livornese, che da sempre apprezza giocatori polivalenti. L’operazione, orchestrata sapientemente da Igli Tare, è in linea con la filosofia di mercato del Milan di puntare su giovani promettenti a costi sostenibili.

La firma di Athekame è un segnale forte: il Milan non si ferma ai grandi nomi, ma continua a sondare il terreno alla ricerca di talenti nascosti, o meno noti al grande pubblico, che possano diventare i campioni del domani. La combinazione di esperienza e gioventù che sta prendendo forma nel roster rossonero fa ben sperare i tifosi, convinti che la nuova dirigenza sia sulla strada giusta per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.