Calciomercato Milan, pronto il rinnovo per l’ex obiettivo! Cosa filtra. In casa Lazio, Lotito prepara la sua mossa

L’estate travagliata di Daichi Kamada: da promesso sposo del calciomercato Milan ad acquisto quasi last minute della Lazio. I biancocelesti faranno di tutto pur di trattenere il giocatore nipponico.

Come riferisce Il Messaggero, il solo anno di contratto firmato in estate dopo lo svincolo dall’Eintracht e l’arrivo nel calciomercato Lazio non rappresenta motivo di timore come ammette lo stesso Lotito: «Siamo già d’accordo per altri due anni di contratto».