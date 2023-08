Calciomercato Milan: la Juve torna su Morata ad una condizione

Calciomercato Milan, tra i nomi accostati per l’attacco ci sono Morata e Kean. Il destino dei due attaccanti si intreccia in chiave Juventus

Tra i nomi accostati per l’attacco in chiave calciomercato Milan ci sono Morata e Kean. Il destino dei due attaccanti si intreccia in ottica Juventus:

come riportato da Gianluca di Marzio nel caso dovesse uscire l’attaccante italiano il club bianconero potrebbe riportare in Italia lo spagnolo.