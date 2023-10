Calciomercato Milan: spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno a gennaio

Il Milan continua a muoversi in ottica calciomercato. In tal senso spunta l’ipotesi di un clamoroso ritorno

Il portale spagnolo El National scrive che Brahim Díaz a Madrid non si trova a proprio agio. Florentino Peréz gli aveva garantito un ruolo da protagonista ma Carlo Ancelotti fin qui lo ha utilizzato con il contagocce. A gennaio il trequartista spingerà per la cessione e il Real Madrid non si opporrà. Il Milan avrebbe già contattato Peréz per imbastire una trattativa e ricevuto dai blancos una prima condizione: no alla formula del prestito.