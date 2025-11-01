Calciomercato Milan, spunta il retroscena su Santiago Gimenez! Intreccio con Burkardt, cosa può succedere a gennaio

Calciomercato Milan, c’è il retroscena su Santiago Gimenez e il possibile intreccio con Burkardt a gennaio: lo scenario

L’avvio di stagione sottotono di Santiago Giménez ha riacceso le preoccupazioni nel calciomercato Milan riguardo il ruolo di centravanti, dubbi che erano già emersi la scorsa estate. Qualora l’inerzia della stagione del messicano non dovesse cambiare, «non è da escludere che il Milan torni sul mercato a gennaio alla ricerca di una prima punta».

Tra i nomi che sono tornati in auge nell’ultima settimana c’è quello di Jonathan Burkardt, attaccante tedesco di 25 anni in forza all’Eintracht Francoforte, che sta facendo molto bene in Bundesliga.

Calciomercato Milan, numeri impressionanti di Burkardt e il precedente Passato

I numeri di Burkardt sono impressionanti e giustificano l’interesse del Milan. Dopo i «18 gol in 29 presenze della scorsa stagione» con il Mainz, l’attaccante ha già messo a segno «6 in 7 presenze con la nuova maglia» dell’Eintracht.

Il Milan conosce bene il giocatore. Come riporta Calciomercato.com, «LA SCELTA DEL GENNAIO SCORSO» era caduta proprio su Burkardt. Nel mercato di gennaio 2025, il Milan lo aveva messo nel mirino, quando era la sorpresa della Bundesliga con il Mainz. Le relazioni degli scout rossoneri erano «molto positive», ma alla fine il club decise di «affondare su Gimenez del Feyenoord perché i discorsi erano decisamente più avanzati».

L’Eintracht Francoforte è stato abile nell’assicurarsi il giocatore la scorsa estate versando 21 milioni di euro al Mainz. Ora, il club tedesco «non ha intenzione di cederlo, salvo offerte davvero irrinunciabili». Un eventuale assalto del Milan a gennaio richiederebbe quindi un investimento significativo e tempestivo.