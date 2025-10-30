Calciomercato Milan, Jonathan Burkardt il nome caldo per l’attacco: il tedesco dell’Eintracht nel mirino di Allegri

Calciomercato Milan, per l’attacco in vista della prossima sessione di gennaio spunta Jonathan Burkardt: le ultime

Santiago Giménez continua a non convincere e, per questo, in vista del prossimo mercato di gennaio, il calciomercato Milan si sta muovendo su diversi profili per supportare la rincorsa di Massimiliano Allegri a un piazzamento Champions e, perché no, allo Scudetto. Le idee della dirigenza sono molteplici e tutte presuppongono un’uscita di scena del centravanti messicano.

Tra le opzioni più concrete, come riportato da Calciomercato.com, c’è quella che porta a Jonathan Michael Burkardt, centravanti dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Milan, Burkardt nel mirino: dagli esordi all’exploit in Bundesliga

Burkardt è un attaccante tedesco classe 2000, interamente cresciuto nel vivaio del Mainz, dove è entrato a soli 14 anni. Il suo debutto in prima squadra risale alla stagione 2018/19, ma l’«exploit» arriva nell’annata 2021/22, chiusa con ben 11 reti in Bundesliga.

La sua ascesa è stata interrotta da un infortunio nel 2022/23, che lo ha tenuto «ai box per oltre 10 mesi». Tuttavia, la stagione 2024/2025 ha segnato un ritorno spettacolare, con «19 reti all’attivo in 30 presenze fra Bundesliga e Coppa di Germania».

Nonostante i rumors estivi, che includevano anche il Milan, Burkardt ha scelto di restare in Germania, passando all’Eintracht Francoforte per 21 milioni di euro con il chiaro obiettivo di «confrontarsi col calcio europeo e con la Champions League».

Centravanti atipico dai numeri top

Burkardt è definito un nove allo stesso tempo tipico e «atipico». Nonostante non superi il metro e 85, possiede un fisico importante e una «ottima capacità nell’1 contro 1». Il suo punto di forza cruciale, però, resta la finalizzazione. I numeri stagionali confermano le sue qualità da top player: «9 goal e 1 assist in 12 partite disputate fra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League».

Il suo profilo giovane, già affermato e con la fame di emergere, lo rende un obiettivo prioritario per il Milan di Allegri.