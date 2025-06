Calciomercato Milan, importanti conferme su Xhaka! Intesa chiusa tra le parti, cosa succederà nelle prossime ore

Calciomercato Milan, piovono importanti conferme su Xhaka! Trovata l’intesa tra le parti, prossimi giorni decisivi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate dal noto giornalista Nicolò Schira, il calciomercato Milan è pronto a sferrare l’attacco decisivo per Granit Xhaka. Questa settimana, il club rossonero presenterà un’offerta ufficiale al Bayer Leverkusen per assicurarsi le prestazioni del centrocampista svizzero, che rappresenta uno degli obiettivi primari per rinforzare la linea mediana in vista della prossima stagione.

L’interesse del Milan per Xhaka non è certo una novità. Da settimane si vocifera di un forte corteggiamento e, a quanto pare, i contatti hanno già prodotto un risultato significativo: Xhaka avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il Diavolo per un contratto che lo legherebbe ai colori rossoneri fino al 2028, con la possibilità di estendere l’intesa per un’ulteriore stagione, fino al 2029. Questo pre-accordo evidenzia la chiara volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan e la determinazione del club nel portarlo a San Siro.

L’arrivo di Granit Xhaka al Milan rappresenterebbe un innesto di spessore per la squadra di Paulo Fonseca. Il centrocampista, reduce da una stagione straordinaria con il Bayer Leverkusen culminata con la vittoria della Bundesliga, porterebbe in dote una notevole esperienza internazionale, una spiccata visione di gioco, capacità di interdizione e un tiro potente dalla distanza. La sua leadership e la sua abilità nel dettare i tempi di gioco sarebbero un valore aggiunto fondamentale per il centrocampo rossonero, che cerca elementi in grado di garantire equilibrio e qualità in entrambe le fasi.

Il Bayer Leverkusen, dal canto suo, non intende privarsi facilmente di uno dei suoi pilastri. La valutazione del cartellino di Xhaka sarà sicuramente elevata, considerando il suo rendimento e il suo ruolo chiave nella squadra di Xabi Alonso. Sarà interessante capire quale sarà l’entità dell’offerta che il Milan metterà sul piatto e come il club tedesco risponderà. La trattativa si preannuncia complessa, ma la chiara volontà del giocatore di approdare a Milano potrebbe giocare un ruolo determinante nel buon esito dell’operazione.

L’acquisto di Xhaka rientra nella strategia del Milan di puntare su giocatori esperti ma ancora nel pieno della loro carriera, capaci di garantire un impatto immediato e di alzare il livello tecnico e tattico della squadra. I tifosi rossoneri attendono con ansia gli sviluppi di questa intricata vicenda di mercato, sperando di poter presto accogliere il centrocampista svizzero a Milanello. L’ufficializzazione dell’offerta questa settimana segnerà un punto di svolta nella saga Xhaka-Milan, un capitolo cruciale nella costruzione della squadra che affronterà la Serie A e la Champions League nella stagione 2025/2026. La dirigenza milanista è al lavoro per regalare a Fonseca un rinforzo di grande calibro e un leader per il centrocampo.