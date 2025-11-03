Connect with us

Calciomercato Milan, sensazione chiara dopo la vittoria contro la Roma: a gennaio servirà intervenire per risolvere questa problematica

Calciomercato Milan, c’è una sensazione chiara dopo la fondamentale vittoria contro la Roma: a gennaio la rosa va rimpinguata

Il Milan è tornato a vincere in campionato dopo due pareggi consecutivi. Ieri sera, a San Siro, la formazione rossonera ha superato la Roma per 1-0 grazie al gol di Pavlovic, un successo che ha dato continuità al percorso di alta classifica di Massimiliano Allegri.

La vittoria è arrivata nonostante il persistere dell’emergenza infortuni, con diverse assenze pesanti tra cui Pulisic, Rabiot e Gimenez. Le difficoltà riscontrate in questo periodo di emergenza hanno portato il club a una riflessione cruciale sul calciomercato Milan.

Secondo il Corriere della Sera, una cosa è certa: «a gennaio servirà intervenire per potenziare una rosa ridotta all’osso già in autunno».

Calciomercato Milan, la lezione delle assenze

La lunga lista di infortunati ha mostrato la fragilità della rosa, mettendo in difficoltà Allegri che si è trovato spesso con poche alternative in panchina. L’obiettivo primario per il mercato di riparazione sarà quello di coprire le lacune emerse a centrocampo e in attacco, reparti particolarmente penalizzati dalle assenze simultanee di giocatori di alto livello come Pulisic e Rabiot.

L’intervento a gennaio, dunque, non sarà solo un lusso, ma una necessità impellente per permettere al Milan di continuare a lottare per le posizioni di vertice. La dirigenza rossonera, consapevole dei rischi, dovrà agire con rapidità per evitare di ritrovarsi in situazioni di emergenza come quella vissuta in autunno.

