Mercato Milan, Maldini punta una baby stella: Ansu Fati. Ecco le ultime sul futuro dell’attaccante del Barcellona

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan è tra i club interessati ad Ansu Fati in vista della prossima stagione.

L’attaccante non rientra nei piani del Barcellona e dovrebbe essere una delle pedine con cui i blaugrana vogliono ricavare denaro per le operazioni in entrata.