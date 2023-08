Calciomercato Milan, Kean resta un’opzione valida per l’attacco rossonero: concorrenza dalla Premier per la punta

Non solo l’ipotesi Milan per Moise Kean. Come riportato da Romeo Agresti di goal.com, ci sarebbe stato una richiesta di informazioni da parte del Fulham per l’attaccante classe 2000.

Il club inglese piomba così sul centravanti ex Everton. La Juve, dal canto suo, non fa sconti e chiede almeno 25-30 milioni di euro