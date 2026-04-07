Calciomercato Milan, c’è l’interesse concreto per Can Uzun: la valutazione dell’Eintracht spaventa i rossoneri

Calciomercato Milan, il club rossonero sfida i top club europei per il gioiello Can Uzun: l’Eintracht Francoforte fissa il prezzo per l’estate

Il Calciomercato del Milan entra in una fase estremamente calda per quanto riguarda la programmazione della prossima stagione, con la dirigenza rossonera che ha messo nel mirino uno dei talenti più brillanti della Bundesliga. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da BILD, il club di via Aldo Rossi avrebbe manifestato un interesse concreto per Can Uzun, trequartista di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Il giovane talento classe 2005 si sta imponendo come uno dei profili più seguiti a livello internazionale, attirando l’attenzione di diverse big europee pronte a darsi battaglia per assicurarsi le sue prestazioni tecniche.

La crescita esponenziale del calciatore ha spinto il club tedesco a tutelarsi, stabilendo una valutazione economica molto elevata che riflette il potenziale del ragazzo. Per privarsi di Can Uzun durante la prossima finestra estiva, l’Eintracht non sarebbe disposto a scendere sotto una cifra compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro. Si tratta di un investimento oneroso che costringe il Milan a una valutazione profonda, considerando la necessità di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri con elementi di qualità ma a costi sostenibili.

La strategia rossonera

L’interesse del Milan per il gioiello dell’Eintracht non è un mistero, dato che gli scout rossoneri monitorano da mesi i progressi di Can Uzun in Germania. La concorrenza dei top club internazionali è agguerrita, ma la società rossonera conta di poter far leva sul proprio progetto tecnico per convincere il giocatore. Tuttavia, lo scoglio principale rimane la richiesta economica della testata tedesca: l’esborso di 45 milioni rappresenterebbe uno dei colpi più costosi dell’era recente, un segnale chiaro della volontà di puntare su profili giovani ma già pronti per il grande salto.